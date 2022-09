«Viimase viie aasta jooksul oleme aktiivselt panustanud mänguarendajate toetamisse,» ütles Tartu teaduspargi projektijuht Henri Hanson. «Rõõm on näha, et mitu ettevõtet on juba leidnud investori või teevad koostööd mängude kirjastajatega. Paljud mängud on juba edukalt turule jõudnud. Otsime aktiivselt uusi rahastusvõimalusi, et saaksime jätkata mänguarendajate toetamisega.»