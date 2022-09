Galerii ⟩ Maaloomade näitusel tunti Eesti põlistõugude üle uhkust

Eesti maatõug on põline, ehk on meie maal ise kasvanud ja arenenud just selliseks nagu ta on. Maatõugu lehmad on teistest Eestis levinud tõugudest, näiteks Holsteinist, märkimisväärselt väiksemad ja annavad ka vähem piima. Iseloomult on nad malbed ja leplikud, suudavad ka kõige keerulisemate tingimustega kiirelt kohaneda. «Nad on oma käitumiselt nagu eestlased, sellised rahulikud ja tagasihoidlikud, kuid jube visad raskustele vastu pidama,» kõneles Eesti Maakarja Kasvatajate seltsi tegevjuht Ege Raid.