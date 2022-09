Pauluse kirikus tuleb esitusele muusikadraama püha Elisabethi elust

Lavalugu toob meie ette Ungari printsessi ja Tüüringi krahvinna Elisabethi (1207–1231) elu. Ristisõdade ajastust kõnelevas tekstis mõjutavad sõda, vaesus ja põgenikud ootamatult Euroopa riike ja just seepärast on headuse sõnum tähtsam kui kunagi varem.

Elisabethi (Liis Rossner) armastus nii kõige väetimate kerjuste kui ka kõige võimsama keisri vastu on ime, mis teeb sellest naisest pärast surma pühaku. Elisabethile vastanduvad kalk inkvisiitor Konrad (Tarmo Tabas) ja Elisabethi kuri ämm, Tüüringi vana krahvinna Sophie (Jaanika Lillenberg).

Muusika autor Tõnu Sepp on originaalteoses oskuslikult kasutanud 13. ja 14. sajandi muusika tsitaate. Kostüümid on kavandanud ja teinud Jana Wolke. Värsslibreto ja lavastuse on loonud Loone Ots.