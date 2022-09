Näitus viib mõtte rõuguredeleile, milles heina ja vilja asemel laiutavad päikesepaneelid

Vanasti täitsid heinamaid rõuguredelid. Veel varem olid need tarvitusel ka õsutud vilja hoidmisel enne kuivemasse kohta viimist. Praegusel ajal on maal need suuresti unustatud ja nende asemel on üha rohkem rõugutaoliselt püstitatud päikesepaneele. Säherdune mõtteuid tekib Tartu kunstimaja suures saalis äsja avatud näitusel «Tolm».