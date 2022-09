Tartu kultuurkapitali uus nõukogu esimees on Jüri Sasi

«Tartu kultuurkapital on kultuurilise mitmekesisuse arendaja, meie

eesmärk on jätkuvalt pakkuda tartlastele võimalusi erialaseks

enesetäiendamiseks, kogemuste ja teadmiste omandamiseks ning

rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamiseks,» ütles Jüri Sasi.



Sasi sõnul on Tartu üks eesti kultuuri lipukandja, mida ilmestab

2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitel. «See on indikaator, et

investeeringud kultuurivaldkonda on ennast kuhjaga ära tasunud ning meie

sportlaste, teadlaste ning loomeisikute kõrge tase on selle

tunnustus,» tõdes Sasi.



Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital missioon on Tartu-kesksete kultuuri-,

teaduse-, hariduse- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise

tegevuse toetamine kogukonna huvides rahaliste vahendite kogumise ja

sihtotstarbelise jagamisega. Tartu kultuurkapitali nõukogusse kuulub 15

liiget ning Tartu kultuurkapitali juhatajana tegutseb Kristjan Silm.