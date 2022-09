Hooldamata viljakuivatid võtavad üha sagedamini tuld

Päästjad piirasid tule leviku punkris ja kustutasid viimased tulekolded kell 13.35. Hilisemal uurimisel selgus, et süttinud olid kuivati kuumutusplaadi külge kleepunud oad.

Pääste ohutusjärelevalve inspektorid juhivad tähelepanu, et raskemaid kuivatipõlenguid aitab ära hoida eeskätt seadmete õigeaegne hooldus, järjepidev korrasoleku kontroll ning valve.

Paraku on kuivatite tulekahjud hilissuvisel viljakoristusperioodil üsna sagedased. Seni on Lõuna-Eesti päästjad käinud kustutamas 11 kuivatit ning kuivatipõlengud on viimasel nädalal olnud tõusutrendis.