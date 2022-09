Galerii ⟩ Kutseõppurid alustasid kooliaastat uhkete masinate seltsis

Tegemist oli VOCO esimese tehnikapäevaga, et viia kokku õpilased ja tulevased töö- või praktikakohad. Ennast tutvustama ja uusi töötajaid otsima oli kohale tulnud ligi 30 ettevõtet.

Selline üritus on peakorraldaja Timo Marjamäe sõnul esmakordne. «Tartus korraldame sellist väikest messi moodi üritust esimest korda,» rääkis ta. Samuti lisas ta, et nad nägid vaeva, et kohale tulnud ettevõtete valik oleks mitmekesine.