Vanemuisega liitus kolm piiritagust tantsijat

Mannheimi tantsuakadeemia ja Austraalia balletiteatri taustaga, aastail 2016-2022 Sibiu balletiteatris Rumeenias töötanud Natalie Barbise sõnul on Vanemuise balletitrupi suur väärtus repertuaari ja balletistiilide rohkus.

«Siin tantsitakse nii klassikalist, neoklassikalist kui ka nüüdisaegset balletti. Tahtsin oma senist tantsurepertuaari muuta ja Vanemuine pakub just seda mitmekülgsust, mida soovin,» ütles ta. «Juba prooviesinemisel tundsin Vanemuise trupiga tugevat sidet. Pean tähtsaks, et trupiliikmed on üksteisega lähedased.»