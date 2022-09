Linnajuhid lubavad Emajõe kaldale trepistikku ja promenaadi

Kui praegu on Emajõe vasakkaldal kõrge betoonist kindlus, ...

Kui seni on Tartu kesklinnas Emajõe ääres elu keenud peamiselt raekojapoolsel kaldal, siis nüüd on tärganud lootus, et uue hingamise saab ka vasakkallas ehk Holmi piirkond.