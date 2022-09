Moekunstnik: teen igale kaubamärgile taustakontrolli, ühtki suvalist hilpu ei osta

Moekunstnik Reet Aus on sel õppeaastal Tartu ülikoolis vabade kunstide professor. Tema loengusarja «Kuidas luues maailma parandada» vältel võiks osaleja endale paremini teadvustada, mis teda ümbritseb, kuidas see on loodud ja mida teha siis, kui seda eset enam tarvis ei ole.

Mida tähendab jäätmekäitlus ja taaskasutus? Missugune on toote olelusring? Kuidas on see tekkinud ja mis on selle kõrvalmõjud? Nende ja paljude teiste teemade üle arutleb Tartu ülikooli tänavune vabade kunstide professor moekunstnik Reet Aus loengusarjas «Kuidas luues maailma parandada». Kirjanik Hasso Krulli järel on Aus kolme­teistkümnes silmapaistev loovisik, kes on seda ametikohta hoidnud.