GALERII ⟩ Hüppeliigese operatsioone võisid jälgida ortopeedid kõikjal maailmas

Hüppeliigese vigastustega patsiente jõuab iga päev kümneid ka kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda. «Ja neid, kes on oma jala ära väänanud, on tõenäoliselt Tartus iga päev veel kümneid, kes arsti juurde ei pöördugi,» uskus doktor Leho Rips. «Enamikul neist ei kujune kunagi välja mingit tõsist probleemi. Vaid üsna üksikutel patsientidel, kel need tõsised probleemid tekivad, on ravi natuke keerukam.»

Miks tulid maailmatasemel tippspetsialistid opereerima just Tartusse? Leho Ripsi sõnul ei ole asi operatsioonide keerukuses või selles, et Eesti kirurgid poleks võimelised neid tegema. «Koolituse mõte on, et näidata maailmakirurge, kes teevad taolisi operatsioone omadel meetoditel ja võibolla natuke teistmoodi. Et see info leviks,» rääkis ta. «Tartus käinud tippkirurgid kuuluvad meie suhtlusvõrku ja on väga head tuttavad.»

Päästab hea vorm

Mismoodi hüppeliige probleeme vältida, ja operatsioonilauale sattumist?