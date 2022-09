Täna alanud kooliaasta tõstis õpetajad taas nii otseselt kui kaudselt tähelepanu keskpunkti. Et tegemist on suurt vastutust kandva ametiga, on paslik pedagoogidelt küsida, millest nad kavatsevad sel hooajal leida abi pingete kuhjumise vastu. Võimalusi on väga palju.