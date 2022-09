Elva gümnaasiumi asub juhtima Deivy Kivisalu

Deivy Kivisalu on lõpetanud Tartu ülikooli majandusteaduskonna ning tal on magistrikraad majandusarvestuse erialal. Kivisalul on pikaajaline, 25-aastane töökogemus panganduses, neist viimased viis aastat oli ta eraisikute laenukeskuse juht. Juhtimiskogemuse pagasit täiendab ka ASi Tallinna Kaubamaja Tartu müügimaja personalijuhi ametikoht.

«Mulle on alati meeldinud teadmiste ja oskuste edasiandmine. Lisaks põhitööle olin pangas ka sisekoolitaja, viisin läbi nõustamisoskuste koolitusi ning Tagasi Kooli projekti raames andsin koolides tunde finantseerimisest ja investeerimisest. Koostöö laste ja noortega on mulle südamelähedane,» räägib Kivisalu. Ta lisab, et just inimesed, koostöö ja nende sünergia on tema suurim kirg. «Tulevase koolijuhina soovin luua inspireeriva töö- ja õpikeskkonna, kus kõikide head mõtted väärivad tähelepanu ja katsetamisjulgust.»

Uue koolijuhi eesmärk on rakendada oma pikaajalist kogemust inimeste juhtimises parimal viisil ning panustada seeläbi ka kogukonna arengusse. «Soovin, et iga Elva linna kooliteed alustava lapse ja Elva valla põhikooli lõpetaja esimene valik haridusteel oleks Elva gümnaasium, et iga õpilane ja õpetaja saab koolis iga päev ühe uue teadmise, oskuse ja elutarkuse ning lapsevanemad on õnnelikud, et nende lapsed õpivad parimate õpetajate hoole ja armastuse all,» lisab ta.