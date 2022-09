Enne oli parem. Vabaduse puiestee valgusfoor pandi taas tööle

Läinud nädala kolmapäeval alustas Tartu linnavalitsus Vabaduse puiesteel eksperimenti, et näha, kas Kaarsilla juures oleva valgusfoori väljalülitamine võiks muuta jalakäijate elu mugavamaks. Eile jõuti järeldusele, et fooriga on parem ja tänasest valgusfoor taas töötab.