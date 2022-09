Koolijuhid: õpetajate puuduse tõttu ähvardab massiline koolide sulgemine

Enam kui 300 põhikooli ja gümnaasiumi direktorit koondava Eesti koolijuhtide ühenduse ja Tartu erakooli juhi Urmo Uibolehe sõnul on õpetajate puudus olnud väga suur aastaid. «Juba ammu Eesti haridus piltlikult öeldes lendab aurude peal, meie tipptasemel PISA-tulemusteni viivad õpilasi pensioniealised õpetajad, kes aina kahaneva ostujõu kiuste kohusetundest ikka veel koolides püsivad. Aga koroona kurnas viimasedki vaprad läbi ning juba möödunud talve hinnatõusudega langes õpetajate reaalpalk kriitilise piirini. Pole imestada, et sel aastal on õpetajate puudus järsult kasvanud,» ütles Uiboleht.

Uibolehe sõnul on kvalifitseeritud õpetajate puudus tõsine üle Eesti ja see puudutab kõiki õppeaineid. «Enam ammu ei pea paika ekslik ettekujutus, et ehk ainult mõnes maakoolis pole näiteks matemaatikaõpetajat. Täna pole sisuliselt ühelgi koolil Eestis võimalik seadust täita ja lubada lapsi õpetama ainult vajaliku magistrikraadiga professionaale, sest need pedagoogid lahkuvad aina suuremal arvul töölt. Koolid üle Eestis on sunnitud värbama puuduliku haridusega kohatäitjaid,» rääkis ta.

«Hariduse selline näljutamine on toonud kaasa selle, et rikkamad linnad ja vallad ostavad vaesematelt õpetajaid üle. Nii jätkates on päris haridus Eestis varsti ainult rikaste perede privileeg. Teiste riikide kogemusest teame, et selle tagajärjeks on sotsiaalsed pinged, kasvav ebavõrdsus ja kuritegevus,» ütles Uiboleht.