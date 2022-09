FOTOD ⟩ Lillemüüjad loodavad tarkusepäeval head müüki

Põlvamaal lilli kasvatav Eva Alekand tunnistas, et viimased kimbud valmisid hommikul kell neli. Just 1. september ja emadepäev on lillemüüjatele kõige tulusamad. «Tavalistel päevadel võime siin istuda hommikust õhtuni ja ei müü midagi,» tunnistas ta.