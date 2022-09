Tervise- ja tööminister Peep Peterson tõdeb uue õppeaasta alguses, et kõrgharidus on Eestis tõepoolest alarahastatud. Mõni päev tagasi küsis ta Tartu ülikooli rektorilt Toomas Asserilt, kas koalitsiooni otsus – kümme miljonit lisaeurot kõrgharidusele juba tänavu, ja lubadus suurendada edaspidi rahastamist 15 protsenti aastas – on see, mida ülikool vajab. Asser olla vastanud, et see on ellujäämiseks hädavajalik, aga pole see, mida nemad küsisid.