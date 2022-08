Vahur Kollom: oleme uppunud bürokraatiamasinasse

Riigikontrolli värskest aruandest selgub, et riik ei suuda eurotoetusi ära kasutada. 2021. aastal kulutati 588 miljonit eurot plaanitust vähem ehk kasutati 61 protsenti kavandatust. Poole aastaga on tarvitatud vaid viiendik ehk 276 miljonit eurot, samas kui aasta peale peaks kulutatama ligi poolteist miljardit. Need arvud räägivad iseenda eest. Kuhu on kadunud riigi suutlikkus neid toetusi menetleda? Riigikontrolli arvates on toetusraha liiga optimistlik planeerimine ja alakasutamine kestnud juba aastaid. Ometigi on meil suur ametnike armee, kuid kuhu jääb oodatud tulemus?