Andres Jaeger: pole enam aega atra seada

Üks tuntud eesti ütlemine on: anna aega atra seada. See on asjalik ütlemine, kuid see ei kehti, kui adraseadmisega on liiga kaua venitatud – kunagi tuleb ka kündma hakata. Eestis on üleliia venitatud vähemalt kolmel alal: punamonumentide eemaldamise, vaenulike elementide elamislubade tühistamise ja nende Eestist väljasaatmise ning vene koolides eesti keele õpetamisele ja õpetajate keeleoskusele rangete nõuete kehtestamise ja sealsetes koolides lausa umbkeelsete vene õpetajate tööl hoidmisega.