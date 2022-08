Linn avab kaks uut noortekeskust

Avamispäeval on oodatud uute ruumidega tutvuma kõik huvilised, sealhulgas lapsevanemad. Keskused on avatud kella 18ni.

Varem lastekeskuste nime all tegutsenud keskuste töö ümberkorraldamise otsus sündis noorsootöövaldkonna juhi Helen Siska sõnul 2021. aasta sügisel toimunud valdkonna uurimise põhjal. Toona selgus, et lastekeskuse teenusest saab osa vähe noori ning see ei ole piisavalt kättesaadav. «Noorsootöö kvaliteedi tõstmiseks ja noorte mitmekülgseks toetamiseks oli mõttekas tuua senised lastekeskused juba tegutsevate noortekeskuste juurde. Lähtusime tervikust, et pakkuda lastele ja noortele paremat teenust,» põhjendas Siska.