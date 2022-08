Järgmine Kultuurikompass keskendub külalislahkusele

20. septembril kell 13–16 Mooste folgikojas peetava Kultuurikompassi pealkiri on «Kui külalislahke on Lõuna-Eesti?». Ürituse eesmärk on võtta kokku parimad kohalikud külalislahkuse näited ja vaadata lahendamist vajavaid väljakutseid.

Kultuurikompassi peakorraldaja Angela Ader selgitas, et poolteist aastat on jäänud ajani, mil Tartu on koos Lõuna-Eestiga Euroopa kultuuripealinn. Seega on veel aega teha olulisi ettevalmistusi. «Peagi peavad kohalikud kultuurisündmuste loojad või rahvamajade pidajad vastu võtma tavapärasest rohkem väliskülalisi. Seepärast kutsume sel korral Kultuurikompassist osa saama ka turismiettevõtjaid, kellega koos 2024. aastal Lõuna-Eestist võtta välja maksimum ning luua külalistele kustumatuid kogemusi ja mälestusi,» rääkis ta.