Tartu ülikooli raamatukogu tegutses oma 220 eluaastast täpselt 175 kunagise toomkiriku kooriosa varemeisse rajatud hoones Toomemäel. See on Euroopa raamatukogude loos üks põnev ja erakordne peatükk, mis on täis nii rõõmsaid kui ka kurbi muutusi. Raamatukogu kolis toomkirikust välja juba 40 aastat tagasi, aga kui palju on raamatute hõngu selles paigas veel tunda?