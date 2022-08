Tarmu Kurm: ujumistrahv ühel ja teisel viisil

Kui paar tundi hiljem naasin, ootas esiklaasi ja kojamehe vahel kuri kiri. Trahviteade. Tartu linnavalitsuse järelevalveosakond oli otsustavalt ja agaralt tegutsenud ning ränga väärteo tegijaid ehk liiklusseaduse rikkujaid, sealhulgas mind, õiglase karmusega kohelnud. Tõsi, karmusele hinnangut andes ruttan sündmustest ette, sest vastavalt kirjas toodule lubati trahvi suurusest mind teavitada alles kümne tööpäeva jooksul, eks rahulikuks menetlemiseks või vaagimiseks on tarvis ka korralikult aega võtta. Kindel on siiski, et rahaline karistus järgneb, sest auto ratastest tervelt kaks ulatusid ju teepervele ja võimalik, et lebasid ka haljasalal mõne maltsa, nõgese või muu kultuurtaime peal. Ja 20 eurot sisse nõutigi.