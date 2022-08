Uuel hooajal kõlab muusika kõrval laval rohkem eesti keelt

Hooaja avakontserdid on 2. septembril tartlastele, järgmisel õhtul pärnakatele ja pühapäeval tallinlastele. Kavas on kolme helilooja loomingut. Risto Joosti sõnul on Sergei Rahmaninovi klaverikontsert nr 2 ja Pjotr Tšaikovski sümfoonia nr 6 muusikaajaloo kõige silmapaistvamad teosed oma žanris, Heino Elleri «Pidulik avamäng» D-duur on aga unustuste hõlma vajunud pärl.