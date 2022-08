Tõukeratastele tulevad kevadest rangemad piirangud

Klaas kinnitas, et kohtumise eesmärk oli konstruktiivne, sest nii politsei, linn kui ka Bolt soovivad probleeme lahendada. «Tõukerattad tulid, et jääda, see on kindel,» nentis linnapea. Et rohelisi rendirattaid on linnas aktiivselt kasutuses 600, on tegemist turuliidriga, kelle tehtavad muudatused annavad mõju kohe, põhjendas ta.