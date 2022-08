Elva õpetajad said valmis kodukandi aabitsa

Raamatu üks autoreid on Elva gümnaasiumis õpetaja Tiit Ustav. Aabitsa idee tuligi temalt, sest tal oli sarnane kogemus, küll teise kandiga, juba olemas. «Aitasin teha Jõgevamaa aabitsat, kuid kui Elvasse tagasi kolisin, mõtlesin, et võiks ka siin teha aabitsa,» seletas Ustav.

Mõte idanes pikalt, vahepeal jõudis haldusreform toimuda ning Elva linnast vald saada. Siis otsustas Ustav teha hoopis valla kohta aabitsa. Tema sõnul teeb aabitsa eriliseks veel see, et iga tähe juures on mõne Elva valla lapse joonistatud pilt.