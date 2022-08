Aksel Part: Tallinna tuled, seni veel tahavaatepeeglis

Käisin hiljuti Tallinnas ja suu vajus lahti – justkui üleöö on pealinna tänavad märksa inimmõõtmelisemaks ja jalakäijasõbralikumaks muutunud. Kõige paremini paistab silma uuenenud Toompuiestee, kus kummipollarite ja mõne valge joonega on varem tugevalt alamõõdulised rattarada ja kõnnitee päris priskeks nuumatud. Tegemist on mitte ainult Tallinna, vaid kogu Eesti mõistes tõepoolest eeskujuliku lahendusega.