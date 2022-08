Kelly Olesk: laske mul ometi rahus rase olla!

Püha jumal, kui suur kõht! Kas sa juba lõhki ei lähe? Veel kaks kuud minna!? Sul on neid lapsi seal küll rohkem kui üks! Need on vaid üksikud peaaegu võõraste inimeste emotsioonipuhangud, millega olen pidanud viimaste raseduskuude jooksul kokku puutuma. Rohkem ja vähem tuttavad inimesed arvavad, et nende arvamus minu kõhu ümbermõõdu ja naba kohta on just see, mis mulle huvi pakub. Ei ole!