ERMi juhataja Kertu Saks: muuseumi lähedale elamute rajamine rikub väärtusliku kunstiteose

Selline kontseptsioon on nüüd aga tugeva löögi all, kuna elamurajoon pressib muuseumile nii lähedale, et see rikub ERMi peahoone arhitektuurilist mõju. Seda hoolimata asjaolust, et ehitamisest peale on muuseum palunud vallal hoida elamurajoonidega nii-öelda puhvertsooni, mis jääks tühjaks ja laseks hoonel mõjule pääseda.