Sügis toob taas päevakorda maskid ja tõhustusdoosi

Tartus tegutsevad perearstid tõdesid, et praegu on olukord pigem rahulik ning kõnesid koroonaviirusesse nakatumise osas küll on, aga kordades vähem kui kevadel. Ka ülikooli kliinikumis püsib ohutase madal. Kuigi praegu paistab olukord olevat igati kontrolli all, siis juba sel nädalal algav kooliaasta sunnib taas valvsusele.