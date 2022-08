Ukraina toetuseks kontserdil mängisid klassikalise muusika virtuoosid

Lisaks Peterburi keelpillikvarteti asutajaliikmele Alla Aranovskayale, kes on sõitnud Tartusse Ameerika Ühendriikidest ja tulnud siia koos tšellist Sascha Groschangiga, olid kuulajate ees pianist Michael Buly­chev-Okser, kes on sel ja järgmisel nädalal kestva Tartu kammermuusika festivali meistriklasside juht ja vaimne liider. Ka kuulsid saalisviibijad Vene viiuldajat Sergei Levitinit, kes on Kuningliku Ooperimaja orkestri kontsertmeister Londonis. Samuti oli kohal vapustav täht, briti viiuldaja Miriam Davis, kes viibib Tartus samuti tänu kammermuusikafestivalile.

Alla Aranovskaya juhatas iga loo sisse nii inglise kui ka vene keeles, põhjendades, miks just see pala kavva sai valitud ning selgitades, miks Ukraina rahva saatus talle isiklikult kallis on. Ta kinnitas, et kõik kontserdi annetused lähevad Ukraina noortele muusikutele, kes sõjas kannatavad.