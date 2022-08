Peaminister: maantee ehitus püsib graafikus, aga Riia rongi niipea ei tule

Eestikeelse hariduse küsimus on juba mõnda aega teravalt esil. Ka Tartu linna tegevuskava näeb ette, et siinsed venekeelse taustaga õppeasutused peaksid täielikult eestikeelsele õppele minema hiljemalt 2025. aasta sügiseks. Samas näiteks Puškini kooli hoolekogu on sellele ideele avalikult vastuseisu väljendanud. Kaja Kallas, kuivõrd suurt probleemi teie sellises kogukondlikus vastutöötamises näete?

Teatud piirkondades on see muidugi probleem. Seetõttu oleme otsustanud näiteks Ida-Virumaal mõned koolid riigi omandisse võtta, et seal oleks võimalik neid otsuseid ellu viia. Aga üldiselt on oluline mõista, et Eestis kehtivad reeglid kõigile ja sellega tuleb leppida.