Energia kobarkäkk, täiendus valitsuste kobarkäkkide trofeeriiulile

Kõik saavad aru, et seis on väga halb, aga küsimusi tekitab, milline on valitsuse tulevikuplaan. Praeguse kava järgi püstitatakse järgmine tuulepark alles 2028. aastal. Liiga aeglaselt ja seda on liiga vähe. Senine poliitika, et laseme erasektoril omapäi tegutseda ja võimsuste ehitamist planeerida, ei saa enam jätkuda. Riigil peab olema konkreetne tootmisvõimsuste turule toomise plaan, selge ajakava ja tuleb hakata tegutsema!