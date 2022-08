Jakob Rosin: jälle jäi mu väike maailm kellegi suurele maailmale jalgu. Ehk täpilistest teedest

Kord juhtusin kuulma pealt üht vahejuhtumit bussipeatuses. «Kurat, need bussid jutustavad kogu aeg, närvidele käib, öösel magada ka ei lasta,» võttis üks härra kiruda. Temaga nõustus keegi teine taat, kes kritiseeris aga häält tegevaid valgusfoore, need pidavat pea valutama panema. Oli see ta lapselaps või laps, igal juhul julgelt alla kümnene poiss tema kõrval teadis rääkida, et bussid räägivad nimelt selleks, et pimedad inimesed ka teaksid, millise liini buss saabus ja millises peatuses maha minna ning valgusfoorid tiksuvad teistmoodi siis, kui tuli on roheline.