Naivist Kairo on oma kunsti müügiga annetanud Ukrainale üle 6000 euro

Ukrainas käivat sõda elab Kairo väga üle. Sõda on pannud ta rahast mõtlema rohkem kui kunagi varem. Tal on üks digitrükis leht, peakirjaks «Naivistlik erioperatsioon», rahvakeeles sõjalaeva print, millega teenib Ukrainale sadu ja tuhandeid eurosid. Kõigil ta lähematel ja vähem lähematel tuttavatel on see kodus juba olemas. Aga on ka president Toomas Hendrik Ilvesel, akadeemik Jaak Aaviksool ja Armeenia suursaadikul Riina Kaljurannal.

6000 sai täis

Laupäeva hommikul ütles Kairo, et ei tea, kuidas laadapäev läheb. Sõjalaeva digiprindid olid letil, pealmine järjekorranumbriga 76 ning Kairo arveraamatus annetuste seis niisugune, et 6000 eurost oli 80 puudu... Kõik läks hästi. Kairol õnnestus Aparaaditehase põiktänaval maha müüa veel kaks digiprinti ja 6000 sai ületatud. Teose tiraažiks on tal märgitud aga lõpmatus.

«Ma müün neid printe senikaua, kuni sõda kestab,» lausus ta. «Ma selgeltnägija ei ole, ma ei tea, kui mitu printi sõja lõpuni vaja läheb...»

«Naivistlik erioperatsioon» on inspireeritud Paul Kondase «Maasikasööjatest» – see on kaugelt näha. Kairo teosel on aga 10-aastane ajalugu. Aastaid tagasi maalis ta maasikasööjad lihtsate šabloonidega kõigepealt Vabaduse silla alla, kus see hakkas elama tänavakunstitaiese tavalist elu. Aegamööda tekkisid peale uued kihid, keegi joonistas või sodis midagi juurde, keegi kirjutas хуй. Nagu ikka!

