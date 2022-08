GALERII ⟩ Holger Kiik: Hummer on vastutustundetu inimese sümbol

Laupäeval kell 16 alanud ettevõtmise korraldajad on FFF ehk Fridays For Future aktivistid, kelle eesmärk on panna inimesed mõtlema tulevikule ehk sellele, millist elu elab ta näiteks viie aasta pärast või millist elab ta kümne aasta pärast. Ja kas inimene iseenda parema tuleviku nimel on valmis tegema elus muudatusi, ja mida.

Tallinna ülikooli teadlane Holger Kiik osutas ületarbimisele. Sellele, kui palju oleks abi, kui ületarbimine suudetaks seada häbisse. Tõelisesse häbisse.

Kõneleb Holger Kiik. Foto: Margus Ansu

«Hummer ei ole mitte staatuse sümbol ega sümbol, et kellelgi on palju raha, vaid hoopis vastutustundetu inimese sümbol,» ütles ta. «Lendamine kuhugi vaid nädalavahetuseks on liigne luksus ning auto või telefoni väljavahetamine iga kahe aasta pärast ilma tungiva vajaduseta peaks olema piinlik tegevus, mitte uhkuse asi.»

Ta rääkis ka, et keegi ei hakka veganiks tõenäolisel sellepärast, kui kuuleb, et loomse toidu kasvatamine nõuab energiat ja vett enam kui taimsed alternatiivid. Küll aga võib ta lihast loobuda näiteks esmaspäeviti või siis lõunati. Ja kui ta on keskmine eestlane, siis ka ta perearst soovitab talle ilmselt sedasama, leidis Holger Kiik.

«Niisiis tasub lihast loobuda kui mitte loomade ja keskkonna pärast, siis iseenda tervise pärast - ka sellest jääb positiivne jalajälg maha.»

Holger Kiik rääkis ka rattateedest ja varjualustega rattaparklatest. Et tööandjad võiksid rattaga töölkäijaid läbitud kilomeetrite eest rahaga premeerida ning tagada selle, et töökohtades oleksid rattasõitjail mugavad pesemisruumid.

Oma soove ja keskkonda säästvaid ettepanekuid soovitas ta inimestel julgesti poliitikutele jagada, neile kirju kirjutada ja neilt vastuseid nõuda.

«Parim viis tulevikku ennustada on seda ise kujundades,» sõnas Holger Kiik. «Mina usun, et me saame hakkama, olge aktiivsed ja julged. Ärge laske rünnakutel ja igasugu hämal ning teaduse eitamisel ennast morjendada. Ükskord võidame me niikuinii!»