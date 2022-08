Noored üle Eesti võtsid mõõtu küberturvalisuse teadmistes

Viimastel nädalatel on Eestit tabanud hulk küberrünnakuid ning nende peatamiseks on vaja, et oleks kübermaailmas hästi orienteeruvaid inimesi. Noorte koolitamise ja küberteemade õpetamisega tegelebki ettevõte CTF Tech, kes korraldas ka toimunud võistluse. «Selleks et ka tulevikus oleks kodudes elekter, internet ning poes saaks maksta kaardiga, on vaja juba täna üles leida need noored, kes tahavad võidelda nii-öelda heade poolel,» märkis CTF Tech tegevjuht Marki Tihhonova-Kreek.