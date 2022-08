GALERII ⟩ Hoiatus! Kastani tänavale autoga ei pääse. Teretulnud on ostjad ja päeva nautijad

Aparaaditehase festivali lõpetab kell 22 energiline film «Biidid», ikka Kastani tänaval. See on lugu Šotimaa noormeestest, kes võtavad ette metsiku teekonna illegaalsele reivile, millest kujuneb neile märgilise tähendusega sündmus. Film jutustab mõnusa huumoriga loo sõprusest ja muusikalembusest, on vaatajatele tasuta ning tantsimine on vaatamise ajal lubatud.