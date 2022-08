Annelinna kodukohvikute päeval kohvi ei pakuta, muud kirevat kaupa aga jätkub

Art Aarelaid on Viljandi muusikakoolis akordionit õppinud, nüüd elab aga Annelinnas ning kui kodukohvikute päevast kuulis, mõtles kohe, et võtab mett müües pilli ühes.

Ta kõrval ühel pool kätt müüdi päikesevarju all Kaspri talu mett ja teisel pool kätt oli avatud raamatupood. Seal müüs enda kirjutatud lasteraamatuid «Loomarüblikute lood» ja «Draakon Sädesaba» Irina Kuliš, kes on Vestnik Tartu ajakirjanik. Letil olid nii eesti- kui ka venekeelsed variandid.

Irina Kuliš on olnud tartlane neli aastat, enne seda elas Moskvas. Ta perenimi annab märku, et sel on seos Ukrainaga. Irina Kuliš oli väga rõõmus, et eestlane seda teab – loomulikult elab Irina Kuliš praegu väga kaasa Ukraina riigi saatusele.