Muinastulede öö saabub pärast kuuma päeva ka sisemaa jõgede ja järvede äärde

Rannaäärsed lõkked olid hilja peale jäänud paadimeestele teejuhiks ja rannarahvale omavahelisteks märguanneteks. Sadu aastaid aitasid need tuled meremeestel ellu jääda ja rannaküladel kesta. Kuigi see aeg on nüüdseks möödas, süüdatakse vee lähedal kord aastas muinastuled ikkagi, et meenutada ajalugu.