Näitus eesti ja kreeka kultuuripärandist Kaukaasias koondab Marika Mikkori ja Georgios Grigoriadise 40 aasta töö

20. sajandi alguses käisid Kaukaasias tervist parandamas ja inspiratsiooni ammutamas Eduard Vilde ja Anton Hansen Tammsaare, esile on toodud klassikute tabavaid tsitaate. Näha on hilisemate autorite Lembit Võime, Kalju Saaberi ja teiste teoseid, artikleid ajakirjadest Akadeemia, Tuna ja mujalt. Lugeda saab Kaukaasia eestlaste luuletusi esivanemate ja uue kodumaa kohta.

Kalju Saaber on kirjutanud, et eestlased asusid elama imeilusasse paradiisisaali ... Tegelikult oli see aga võitluses langenud rahvaste surnuaed. Kaukaasia asundused olid osa Tsaari-Venemaa koloniaalpoliitikast. Meenutamaks maa põliselanikke, on näitusel näha väike väljapanek abhaaside raamatuid, mis otsivad endale uusi omanikke!