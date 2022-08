Roosa Jalgpall toetab muusik Ingeri ema võitlusel harvaesineva haigusega

Festivali üks korraldajatest Monica Rand sõnas, et nüüd saab Roosa Jalgpall otseselt anda midagi tagasi jalgpallikogukonnale. Nimelt on Janne Fridolin muusiku Ingeri ema. Kes Ingeri tegemistega kursis, teab, et ta on ka tulihingeline jalgpallifanaatik. Teda võiks lausa nimetada laulvaks jalgpalluriks.

Janne Fridolin sõnas sotsiaalmeedia vahendusel, et on Roosale Jalgpallile südamest tänulik. «Olen liigutatud, et minu lugu on teid sedavõrd kõnetanud. Vähihaigeid on uskumatult palju ja kahjuks on sageli nii, et vajaliku ravimi kättesaadavus pole sugugi lihtne. Uued ravimid on kallid ja kättesaadavust raskendab just nende hind. Meie pere ootas minu ravimit üle aasta ja on paraku kõige kallim ravim, mida Vähiravifond «Kingitud elu» on toetanud. Tänan igal õhtul oma mõtetes kõiki inimesi, kes on minu ravi toetanud,» sõnas Janne Fridolin.