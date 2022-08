Arstiteaduskonna lektor mõtles välja taskuterapeudi

Juba ärifestivali eel sõnas festivali peakorraldaja Mart Lättekivi, et üks peateemasid sel festivalil on vaimne tervis. Ta selgitas, et IT-valdkonnas kiputakse ületöötamist ülistama, kuid sel on sageli kurvad tagajärjed. «Olen ise IT-sektoris väga lähedalt näinud läbipõlemist, ei ole ilus vaatepilt,» sõnas ta.