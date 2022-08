Rahvusvaheline ärikiirendi toob idufirmad Eestisse digiühiskonna teenuseid arendama

CDL alustas Eestis tegevust Tartu ülikooli, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Vabamu ning investeerimisfondi Taavet + Sten abiga. Siinse kiirendi fookusteema on digitaalne ühiskond. Eesti koordinaatori, Tartu ülikooli turunduse professori Andres Kuusiku sõnul on meil olemas e-riigi teenused, Eesti geenivaramu ja digitaalsed andmeregistrid, pädevus küberturvalisuse alal ning tipptasemel teadustöö neis valdkondades. «See kõik kokku on midagi, mille ühendamine ettevõtlusega võib tuua üllatavaid tulemusi,» ütles Kuusik.

Eesti on viimase kümne aastaga saanud koduks 1300 iduettevõttele, millest kümme on kasvanud ükssarvikuteks. See on ettevõtja, investori ja CDL-i Eestisse toomise ühe eestvedaja Sten Tamkivi sõnul suurepärane saavutus. Tema hinnangul võiks siinse ja rahvusvahelise iduettevõtjate kogukonna tihedam liitmine luua teadusmahukatele ettevõtetele veelgi soodsama kasvulava. «CDL-i teeb eriliseks arvukas ja väga mitmekesine mentorite ring, kuhu on kaasatud nii teadus- ja ettevõtlusringkondade kui ka avaliku sektori tipud üle maailma,» selgitas Kuusik.