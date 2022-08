Kuum ja kuiv suvi annab kuusehävitajale hoogu juurde

Kui esialgu tundub neid olevat mõni üksik, siis terasemalt vaadates paistab palju kuivanud kuuski, neid jääb Eestis silma igas kandis. Näiteks ka Võrumaal Suure Munamäe tornist avaneb sarnane trööstitu vaatepilt – ilusa tumerohelise tiheda kuusiku keskel on kuivanud puudega koldeid. Kuuskede kuivamise taga on kuuse-kooreürask, kes puu koore all elades selle hävitab.