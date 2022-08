Inimene seitsmes variandis

Tartu kunstimajas on näha intrigeerivat näitust seitsme Tallinna kunstniku arvamusest inimesest portree, figuuri või mõne detaili kujul. Mall Nukke ja Tiiu Rebane on samal ajal ka koostajad-kujundajad. Nad on osanud 39 maali mahutada kolme väikesesse ruumi nii, et teosed täiendavad üksteist, on tekkinud jutustused, grotesk ja huumor.