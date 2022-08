REEDENE RÕÕM ⟩ Andres Juur teab, kuhu kaovad õpetajad

Ahhaa teaduskeskuse juhi Andres Juure meelest ei ole kõik mustvalge. Üks ta ettepanekuid on, et õpetajate palgastatistika järgi võiks koostada kaardi, mis näitaks, millistes koolides ja kus on õpetajakohad täidetud ja kus ei ole. Nii mõnedki koolipidajad maksavad õpetajaile palka turuhinna, mitte riikliku miinimumi järgi.

Presidendi vastuvõtt taasiseseisvuspäeval roosiaias tegi Ahhaa teaduskeskuse juhist Andres Juurest üleöö kuulsa mehe. Ettepaneku kõnet pidada sai Andres Juur presidendilt viis päeva varem. Teemat ette ei antud. Kantseleist öeldi, et aega on viis minutit. Et 2000 inimest on kohal ja 300 000 ekraanide taga. Et kõne võiks olla ettevaatav ja pakkuda lahendusi. Kõik!