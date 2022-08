Tartu koolid allkirjastasid kvaliteedikokkuleppe

Kvaliteedikokkuleppe sõlmimisega toetavad koolid eesmärki tagada Tartus ühtne hästi toimiv haridustervik. «Oluline on, et Tartu linna koolid tegutsevad ühiste põhimõtete järgi ning et kõikides Tartu linna üldhariduskoolides pakutakse väga head haridust,» kommenteeris Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave.

Kokkuleppes on sõnastatud üldharidust andvate koolide ühised põhimõtted, mis on olulisteks fookusteks õppimisel ja õpikeskkonna kujundamisel. Need on teaduspõhise mõtteviisi ja akadeemilist kirjaoskuse kujundamine, eesti keele ja kultuuri hoidmine ja väärtustamine, mitmekesiste haridusvõimaluste pakkumine ning koolide koostöö kõikidel tasanditel.