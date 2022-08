Egeli Raudmäe: vahepeal võib ka vait olla

Tänapäeval piisab internetiühendusest ja sotsiaalmeediakontost, et tunda end kui arvamusliider. Postitamine on nõnda lihtne, et tundub, nagu oleksid kõik arvamused väärt teistega jagamist ja kõik peavad olema kursis sellega, mis mul parasjagu mõtteis mõlgub. Koroonakriisi saabudes said meist kõigist meditsiinieksperdid ja kõik teadsid täpselt, mida ja kuidas peaks. Seda ei unustatud ka teistele sotsiaalmeedias jagada. Paljud ütlesid, et just see kriis oli see, mis meie ühiskonda halvava lõhe tekitas.