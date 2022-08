Eveliis Padar ja Margus Lillak: tartlane ei pea leppima keskpäraste lahendustega

Tartu viimaste aastate suurimat tee-ehitusprojekti Riia ringi lähikonnas on linlased saanud kogeda juba üle aasta. Linna läänepoolse ümbersõidu järjekordse etapi valmimisaeg on tuleva aasta märtsis. Enim on ehitus mõjutanud ränilinlaste ja Variku elanike elu, aga ilmselt kõiki teisi, kel on olnud asja Lõunakeskuse poole. Peamine mure on jalakäijatele mõeldud ajutiste lahenduste lohakas teostus, ümbersuunamised, mis pole kõigile kasutatavad, ning olukorra juhuslik jälgimine. Võib öelda, et Ränilinn oma 2000 elanikuga on muutunud omaette saareks, kust linnasüdamesse pole paljudel omal jõul võimalik liikuda.